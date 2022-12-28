



Китай обновит закон о шпионаже с прицелом на Тайвань

Китайский парламент начал обсуждение поправки к закону страны о контрразведке, поскольку Си Цзиньпин добивается более жесткого контроля над оппозицией, которая выступает против планов Пекина по вторжению в Тайвань, пишет Nikkei Asia.



Дебаты продлятся до пятницы. Всекитайское собрание народных представителей может принять поправку, которая еще не обнародована, уже в первой половине 2023 года.



Закон вступил в силу в ноябре 2011 года. В нем шпионаж определяется как участие в иностранной разведывательной организации, деятельность, ставящая под угрозу безопасность Китая, инициированная иностранной организацией, а также деятельность, подстрекающая и соблазняющая китайских государственных служащих.



Несмотря на критику за расплывчатость формулировок закона, администрация Си использовала его для пресечения предполагаемого шпионажа. С 2015 года задержан ряд иностранных граждан, в том числе не менее 16 японцев.



Считается, что стремление внести поправку связано с недавними событиями в отношении Тайваня.



В августе власти китайского города Вэньчжоу задержали тайваньца за его давнюю пропаганду независимости Тайваня. Задержание, которое примерно совпало с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, вероятно, было задумано как предупреждение жителям Тайваня, которые выступают против планов Пекина по захвату острова.



Поправка в закон также частично вызвана продемократическими протестами в Гонконге в 2019 и 2020 годах, пишет издание. Правительство Си утверждает, что активисты в городе работали с иностранными державами, пытаясь свергнуть правительство.