



Китай о войне в Украине: мы в затруднительном положении

Китай находится в очень затруднительном положении из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



По данным South China Morning Post, такое заявление сделал посол КНР в ЕС Фу Цун.



По его словам, Китай не хочет "выбирать между друзьями" в связи в событиями в Украине.



"Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", - отметил дипломат.



По его словам, война в Украине воспринимается Китаем как "спецоперация", поскольку именно так назвали свои действия в России.



"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения. Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях", - отметил он.

