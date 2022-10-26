



Китай решил не торопиться с переходом на чистую энергию

Китай не будет торопиться с переходом на чистую энергию...



Энергетическая безопасность станет приоритетом для Китая из-за волнений на мировых рынках. Президент КНР Си Цзиньпин пообещал медленное, но стабильное прекращение роста выбросов, вызывающих нагрев планеты, сообщает Bloomberg.



Китай, заявил он, не перестанет сжигать ископаемое топливо, пока не будет уверен, что чистая энергия сможет его надежно заменить.



"Мы будем работать активно и взвешенно, чтобы добиться пиковых выбросов углерода и углеродной нейтральности. Основываясь на энергетической и ресурсной обеспеченности Китая, мы будем продвигать инициативы по достижению пиковых выбросов углерода хорошо спланированным и поэтапным способом – в соответствии с принципом «получить новое, прежде чем отбросить старое", – сказал Си Цзиньпин.



Напомним, на Китай в мире приходится больше всего выбросов парниковых газов.