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Китай назначил находящегося под санкциями США генерала министром обороны
12.03.2023 09:04 Ирина Демьянова

Китай назначил находящегося под санкциями США генерала министром обороны

Китай назначил Ли Шанфу, генерала, находящегося под санкциями США, своим новым министром обороны в воскресенье.

Ли находится под санкциями США с 2018 года из-за покупки боевых самолетов и оборудования у главного экспортера вооружений России, Рособоронэкспорта.

Назначение Ли было подтверждено в воскресенье после того, как всекитайский парламент, Всекитайское собрание народных представителей, подавляющим большинством голосов одобрил его выдвижение премьер-министром Ли Цяном в новый кабинет.

Чэнь Исинь и Ван Сяохун остались министрами государственной безопасности и общественной безопасности соответственно.

Цинь Ган и Хэ Жун остались министрами иностранных дел и юстиции соответственно.
 

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