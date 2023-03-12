



Китай назначил находящегося под санкциями США генерала министром обороны

Китай назначил Ли Шанфу, генерала, находящегося под санкциями США, своим новым министром обороны в воскресенье.



Ли находится под санкциями США с 2018 года из-за покупки боевых самолетов и оборудования у главного экспортера вооружений России, Рособоронэкспорта.



Назначение Ли было подтверждено в воскресенье после того, как всекитайский парламент, Всекитайское собрание народных представителей, подавляющим большинством голосов одобрил его выдвижение премьер-министром Ли Цяном в новый кабинет.



Чэнь Исинь и Ван Сяохун остались министрами государственной безопасности и общественной безопасности соответственно.



Цинь Ган и Хэ Жун остались министрами иностранных дел и юстиции соответственно.

