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Китай намерен "присоединить" Тайвань в гораздо более сжатые сроки
18.10.2022 17:23 Александр Юзовский

Китай намерен "присоединить" Тайвань в гораздо более сжатые сроки

Госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме в Стэнфордском университете с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс заявил, что Пекин хочет захватить Тайвань "гораздо быстрее", чем предполагалось ранее.

По его словам, Си Цзиньпин ведет Китай в более агрессивном направлении.

"В последние годы под руководством Си Цзиньпина мы наблюдаем совсем другой Китай. Они репрессивнее дома, они более агрессивны за границей. И во многих случаях это бросает вызов нашим собственным интересам, а также собственным ценностям", - добавил он.

По мнению госсекретаря США, Китай принял "фундаментальное решение о том, что статус-кво более неприемлем и что Пекин полон решимости добиваться воссоединения в более сжатые сроки"

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