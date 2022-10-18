



Китай намерен "присоединить" Тайвань в гораздо более сжатые сроки

Госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме в Стэнфордском университете с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс заявил, что Пекин хочет захватить Тайвань "гораздо быстрее", чем предполагалось ранее.



По его словам, Си Цзиньпин ведет Китай в более агрессивном направлении.



"В последние годы под руководством Си Цзиньпина мы наблюдаем совсем другой Китай. Они репрессивнее дома, они более агрессивны за границей. И во многих случаях это бросает вызов нашим собственным интересам, а также собственным ценностям", - добавил он.



По мнению госсекретаря США, Китай принял "фундаментальное решение о том, что статус-кво более неприемлем и что Пекин полон решимости добиваться воссоединения в более сжатые сроки"