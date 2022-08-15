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Китай начал новые военные учения возле Тайваня
15.08.2022 10:56 Ольга Белозерова

Китай начал новые военные учения возле Тайваня

Армия Китая начала очередные военные учения возле острова Тайвань.

Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на заявление представителя китайского министерства обороны У Цяня. Как отмечается, учения проводятся "в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона".

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск", - заявил У Цянь. 

Напомним, что вчера на Тайвань прибыла делегация из Конгресса США. 

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