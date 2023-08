Китай на новых картах присвоил себе российский остров

Государственная служба стандартных карт Китая представила набор географических карт на 2023 год, на которых впервые часть территории России указана как часть Китая. Речь идет об острове Большой Уссурийский на реке Амур.



Согласно договору 2008 года между Россией и Китаем, остров был разделен между двумя странами. На новой официальной карте Китая весь остров отмечен как самая восточная точка китайской территории. В пояснительной записке указывается, что "карта составлена ​​в соответствии с национальными стандартами нанесения границ Китая и других стран мира".



Остров Большой Уссурийский занимает площадь до 350 кв. км. С начала 19 века между Россией и Китаем шла длительная борьба за контроль над ним, но в 1920-1930-е годы остров был “взят под охрану” советскими войсками. После распада Советского Союза остров остался под юрисдикцией России. Особый интерес к этой территории проявлял Китай, оспаривая ее статус с 1964 года. В 2008 году Россия передала Китаю западную часть острова Большой Уссурийский и другие территории из-за “долгосрочных интересов в стабильных отношениях между двумя странами”.



Помимо острова Большой Уссурийский, Китай отметил на картах индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксай-Чин. МИД Индии уже выразил протест Пекину.



