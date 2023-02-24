



Китай: мы не даем России беспилотники

Китай опроверг информацию о том, что правительство КНР предоставляло России беспилотники.



Об этом сообщает CNN.



По данным издания, информацию об этом подтвердил глава МИД КНР Ван Вэньбин. По его словам, Китай якобы не продает оружие воюющим сторонам.



"Китай всегда проявлял рассудительный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов или сторонам, которые воюют", - подчеркнул он.



По словам главы внешнеполитического ведомства, в последнее время неправдивых слухов о китайской стороне становится все больше.

