



Китай может планировать нападение на Тайвань в 2027 году - ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Уильям Бернс сообщил о том, что не надо недооценивать амбиции Си Цзиньпина в отношении Тайваня.



По его словам, у Соединенных Штатов есть разведданные о том, что Цзиньпин приказал своей армии подготовиться к вторжению на остров Тайвань к 2027 году.



"Это не означает, что он решил осуществить вторжение в 2027 году или любом другом году, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", - подчеркнул директор ЦРУ.



Бернс считает, что Си Цзиньпин, скорее хочет обучиться на ошибках российских военных и их вооружения в Украине.



В феврале 2022 года Россия и Китай подписали договор о партнерстве, незадолго до вторжения России в Украину. Такой шаг усилил беспокойство Запада, что Китай может пойти на силовой захват Тайваня.