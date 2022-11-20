



Китай критикует ядерные угрозы России, Кремль их отрицает

До того, как войска РФ вошли в Украину, президент Путин пригрозил “невообразимыми последствиями”, если НАТО вмешается. Президент России предупредил, что будет использовать “все доступные средства” для защиты своих граждан, имея в виду ядерное оружие.



“Ядерное оружие не должно применяться, и ядерные войны не должны вестись”, – заявил на выходных председатель КНР Си Цзиньпин. Это заявление прозвучало после нескольких месяцев неопределенных отношений между Москвой и Пекином.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вскоре после этого заявил, что Россия никогда не делала подобных угроз.



“Вы могли заметить, что никто с российской стороны об этом не говорит и не говорил раньше”, – сказал он. Затем Песков обвинил Запад в бряцании ядерным оружием: “Это обсуждается в европейских странах, да и где бы то ни было, для нагнетания напряженности в совершенно запрещенной, недопустимой и потенциально опасной сфере”.



“Китай решил не вставать на чью-либо сторону между Россией и Украиной, но когда дело доходит до ядерного оружия, все обстоит иначе, поскольку речь идет о выживании человечества”, – комментирует события старший полковник Народно-освободительной армии в отставке Чжоу Бо. Эксперт признал, что позиция России неясна: “Это вызывает тревогу. Нельзя играть с ядерным оружием”.



“К счастью, Си, похоже, хочет, чтобы Китай ответственно продвигался вперед, расширяя свои ядерные силы. Так что последнее, что ему нужно, это опрометчивые и, возможно, пустые угрозы Путина”, – считает Чжоу Бо.



Заместитель председателя Коммунистической партии Китая Ли Кэцян подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия являются “безответственными”. Это продемонстрировало “некоторый дискомфорт в Пекине по поводу опасной риторики со стороны России”.



“Я думаю, также нельзя отрицать, что Китай удивлен и даже смущен проведением российских военных операций”, – добавил чиновник.