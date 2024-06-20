



Китай изменил названия деревень, чтобы стереть уйгурскую культуру

Китай изменил названия сотен деревень в регионе Синьцзян с целью уничтожения мусульманской культуры уйгуров, утверждает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).



Согласно докладу группы, сотни деревень в Синьцзяне с названиями, связанными с религией, историей или культурой уйгуров, были заменены в период с 2009 по 2023 год.



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Такие слова, как "султан" и "святыня", исчезают из названий населенных пунктов, заменяясь такими терминами, как "гармония" и "счастье", говорится в исследовании, основанном на собственных опубликованных данных Китая.



В последние годы китайские власти радикально перестраивают общество в Синьцзяне, пытаясь ассимилировать меньшинство уйгурского населения в основную китайскую культуру.



Исследователи из HRW и норвежской организации Uyghur Hjelp изучили названия деревень в Синьцзяне с сайта Национального бюро статистики Китая за 14-летний период.



Они обнаружили, что за это время были изменены названия 3 600 из 25 000 деревень Синьцзяна.



По словам HRW, большинство этих изменений названий "выглядят обыденно", но примерно одна пятая часть (или 630 изменений) удаляет ссылки на религию, культуру или историю уйгуров.

