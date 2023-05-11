



Китай и США вышли из дипломатического тупика

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретились 10 и 11 мая в Вене, Австрия, обе стороны подтвердили это в четверг, пишет The Diplomat.



Ван, ранее долгое время занимавший пост министра иностранных дел Китая, теперь является директором Управления иностранных дел Коммунистической партии Китая, занимая более высокую должность.



Соединенные Штаты и китай в один голос охарактеризовали переговоры как "откровенные, предметные и конструктивные".



Это был самый высокий обмен мнениями между Китаем и Соединенными Штатами со времени двусторонней встречи Вана и госсекретаря США Энтони Блинкена в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.



Заявление Белого дома о встрече Салливана и Вана включало в себя список обсуждаемых тем, от "ключевых вопросов двусторонних отношений США и Китая" до "войны России против Украины и проблем по обе стороны пролива, среди прочих тем".



Интересно, что в первоначальных данных из Китая, опубликованных государственным информационным агентством Синьхуа, не упоминалось об обсуждении глобальных или региональных вопросов, а говорилось лишь о том, что на встречах обсуждались "двусторонние связи".



Однако более примечателен сам факт, что переговоры вообще состоялись. По данным Белого дома, "эта встреча была частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению конкуренцией", что является ключевой целью первой, и пока единственной, личной встречи между президентами США и Китая. Но "линии связи" в основном бездействовали в течение последних трех месяцев — до шквала дипломатии на прошлой неделе.

