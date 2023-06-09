



Китай и Россия планируют совместные военные учения, — CNN

Россия и Китай проведут совместные военные учения в 2023-м году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неких генералов двух армий, которые провели онлайн-совещание 9 июня.



Сообщается, что начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР провел видеосовещание с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.



По словам журналистов, разговор состоялся с целью "обмена мнениями" в области обороны двух государств, а также, чтобы углубить "сотрудничество" между двумя армиями.



Издание также напомнило, что РФ и Китай 6 июня уже провели военные учения ВВС над Японским морем.



В материале сказано, что хоть Россия пострадала от беспрецедентных западных санкций, введенных Западом из-за ее вторжения в Украину, Китай бросил ей "спасательный круг". Таким образом Пекин смягчил последствия изгнания из мировой финансовой системы для Москвы.



Журналисты отметили, что Китай рассматривает Россию в качестве ключевого партнера на фоне противостояния с Западом. Он отказался осудить вторжение в Украину или призвать к выводу российских войск.



