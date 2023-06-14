



Китай договорился о “стратегическом партнерстве” с ПА во время визита Аббаса

В среду Китай заявил, что установил “стратегическое партнерство” с Палестинской администрацией во время визита в Пекин президента ПА Махмуда Аббаса.

Это заявление знаменует собой еще один шаг в кампании Китая по обретению политического и экономического влияния на Ближнем Востоке, где он конкурирует с Соединенными Штатами.



Китай назначил специального посланника для встречи с израильскими и палестинскими официальными лицами, но его опыт в регионе, в основном, ограничивается строительством, производством и другими экономическими проектами.



Пекин уже давно поддерживает дипломатические отношения с Палестинской администрацией, и Аббас был встречен со всеми почестями в Большом зале народных собраний в центре Пекина.



“Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с палестинской стороной, чтобы как можно скорее способствовать всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса”, – заявил Си Цзиньпин.



Китай полагается на такие партнерские отношения, чтобы укрепить свою дипломатическую позицию и дать крупным китайским корпорациям преимущество при заключении сделок по инфраструктуре в соответствии с правительственной инициативой “Один пояс, один путь”, которая оставила многие страны в большом долгу перед китайскими банками.



Китай также стремился установить тесные связи с Израилем, чтобы расширить свое дипломатическое присутствие и получить доступ к высоким технологиям.

Визит Аббаса состоялся после того, как в Китае состоялись переговоры между Ираном и Саудовской Аравией, в результате которых были восстановлены дипломатические отношения между двумя соперниками на Ближнем Востоке и укреплено положение Китая в регионе.



Сближение между Эр-Риядом и Тегераном рассматривается как дипломатическая победа Китая, поскольку арабские государства Персидского залива считают, что Соединенные Штаты постепенно уходят из региона.