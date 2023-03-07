



Китай добавил на своих картах китайские названия восьми городов России

Министерство природы КНР опубликовало на своём официальном сайте “Требования к представлению содержания общедоступных карт”. Так, в пункте №14 документа говорится, что для восьми названий географических объектов России кроме их иностранных наименований, в скобках должны быть указаны китайские названия.



Вот эти объекты:

Владивосток (Хайшэньвай),

Уссурийск (Шуанчэнцзы),

Хабаровск (Боли),

Благовещенск (Хайланьбао),

остров Сахалин (Куедао),

Нерчинск (Нибучу),

Николаевск-на-Амуре (Мяоцзе),

Становой хребет (Вайсинань-лин).

Когда-то эти регионы принадлежали Китаю, но во время династии Цин они вошли под юрисдикцию России с помощью ряда договоров, которые в Китае считались неравноправными. После падения династии правительство Китайской Республики отказалось признать, что Россия законно владеет этими территориями, а затем коммунистическое правительство при Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине ​ начало переговоры с РФ по территориальным вопросам.Однако в декабре 1999 года генеральный секретарь Цзян Цзэминь подписал с с президентом России Борисом Ельциным “Соглашение о китайско-российской государственной границе на ее Западной части”, в котором все спорные территориальные договоры были признаны. Так Москва получила “законное” право на владение вышеперечисленными географическими объектами, общая площадь которых составляет более одного миллиона квадратных километров. После подписания “Соглашения” официальный рупор коммунистической партии Китая газета “Жэньминь жибао" кратко сообщила, что обе страны успешно решили пограничный вопрос, не приведя содержание документа.Официальный представитель МИДа России Александр Яковенко заявил: “С юридической точки зрения мы укрепили наши границы. После ратификации договора о границе любые территориальные претензии или какие-либо споры вокруг границ будут невозможны”. Теперь администрация Си Цзиньпина неожиданно вспомнила старые китайские названия российских городов, что свидетельствует о том, что Китай не забыл историю, связанную с этими территориями.