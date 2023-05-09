



Китай будет сохранять нейтралитет относительно российского вторжения в Украину

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна будет поддерживать связь со всеми сторонами украинского кризиса. Об этом пишет Sky News.



Слова Цинь Гана стали реакцией на заявление министра иностранных дел Германии Анналины Бербок о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине как постоянный член Совбеза ООН. По словам Цинь Гана, Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масло в огонь".



26 апреля делегация Китая в ООН впервые поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о сотрудничестве ООН с Советом Европы, в которой

Россия названа агрессором в войне против Украины.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Во время разговора Си заявил, что Китай отправит специального представителя в Киев и Москву “для углубленного общения по поводу политического урегулирования кризиса в Украине”. Им станет посол Китая в России в 2009-2019 годах Ли Хуэй.

