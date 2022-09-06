



Киш: в Ликуде должны зарезервировать место для Шикли

В Ликуде нужно зарезервировать место для депутата Амихая Шикли, покинувшего Ямина.

Такое мнение в эфире радиостанции Kol Hai выразил Йоав Киш.

"Мы должны зарезервировать место для Амихая Шикли. Он ничего от нас не просил, но у нас есть обязательства перед ним. Я понятия не имею, обращался ли кто-нибудь к Моше Кахлону с просьбой вернуться в Ликуд", - сказал он.

Относительно министра внутренних дел Айелет Шакед Киш считает, что она не присоединится к коалиции, возглавляемой Биньямином Нетаниягу.

"Она активно работала над тем, чтобы нанести ущерб безопасности Израиля с помощью Закона о гражданстве. Я видел, что она делала в прошлом году. Все, что она говорит, — ложь. Она снова введет нас в заблуждение. Мы не можем ей верить", - подчеркнул Киш.