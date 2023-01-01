



Киш - Шаше-Битон: Мы с вами не партнеры

Вступающий в должность министр образования Йоав Киш на церемонии обмена обратился к своей предшественнице на этом посту, Ифат Шаша-Битон, и сказал ей, что "не секрет, что мы не на одном пути, министерство образования меняет направление".



По его словам, "я намерен действовать, чтобы отменить решение уходящего правительства об исключении гуманитарных наук, включая Танах и историю, из программы средней школы. Мы вернем эти предметы в программы преподавания в средних и старших школах. Мы будем воспитывать детей Израиля в ценностях и достижениях, а также в принятии другого и иного. Воспитание наших детей - это цель, которая пересекает гендеры, секторы и политические взгляды".



Он добавил: "Обязанность системы образования - укреплять нашу еврейскую идентичность и наше прошлое как народа".