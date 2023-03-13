



Киш отменил смягчение экзаменов на аттестат зрелости

На этой неделе министерство просвещения во главе с Йоавом Кишем должно представить новую реформу экзаменов на аттестат зрелости. В ведомстве провели консультации с руководителями, разослали опросы и составили план, который пока держат в секрете. Однако, похоже, что они собираются вернуться к обязательным экзаменам (багруту) по всем предметам, вопреки предыдущей реформе.



В соответствии с условиями, выдвинутыми партией Ликуд в коалиционных соглашениях - похоже, что произойдет возврат к полному восстановлению багрута, как это было до вируса короны.



Согласно новому плану, по всем предметам будет багрут. Кроме того, к каждому экзамены будут прилагаться задания, которые потребуют от учеников проявить навыки, необходимые в 21 веке, такие как выступление перед аудиторией, работа в команде и самоанализ, а также письменная работа.



Решение о возврате принято примерно через год после того, как Министерство образования объявило о реформе, согласно которой количество экзаменов на аттестат зрелости будет резко сокращено. В основном планировалось, что ученики больше не будут проходить 12-14 тестов, а только 4-5.



Предметами, на которые требовалось сдавать багрут, должны были быть английский язык, математика, еще один язык и предмет с углубленным изучением. По желанию ученик может пройти тестирование и по другому углубленному предмету, например, по естественным наукам или информатике.

