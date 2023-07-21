



Киркоров, Валерия, Михалков: Канада ввела санкции против российских артистов





Правительство Канады ввело новые ограничительные меры против представителей сферы культуры и образования России, использующих искусство для пропаганды войны в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.



В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.



Список подсанкционных лиц:

Филипп Бедросович Киркоров

Иван Иванович Охлобыстин

Никита Сергеевич Михалков

Зарифа Пашаевна Мгоян

Мария Васильевна Федосеева-Шушкина

Ярослав Юрьевич Дронов

Ольга Борисовна Кормухина

Тимур Ильдарович Юнусов

Дмитрий Вадимович Харятян

Иосиф Игоревич Пригожин

Алла Юрьевна Перфилова (Валерия)

Александр Феликсович Скляр

Юлия Дмитриевна Чичерина

Валерий Николаевич Фальков

Ольга Борисовна Любимова

Алла Юрьевна Манилова

Михаил Борисович Пиотровский

Алексей Леонидович Костылев

Геннадий Яковлевич Темников.

Сообщалось также, что Канада ввела новые санкции против вновь созданных структур на оккупированных Россией территориях Украины. В список попали 17 организаций.