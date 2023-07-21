Киркоров, Валерия, Михалков: Канада ввела санкции против российских артистов
Правительство Канады ввело новые ограничительные меры против представителей сферы культуры и образования России, использующих искусство для пропаганды войны в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.
Список подсанкционных лиц:
- Филипп Бедросович Киркоров
- Иван Иванович Охлобыстин
- Никита Сергеевич Михалков
- Зарифа Пашаевна Мгоян
- Мария Васильевна Федосеева-Шушкина
- Ярослав Юрьевич Дронов
- Ольга Борисовна Кормухина
- Тимур Ильдарович Юнусов
- Дмитрий Вадимович Харятян
- Иосиф Игоревич Пригожин
- Алла Юрьевна Перфилова (Валерия)
- Александр Феликсович Скляр
- Юлия Дмитриевна Чичерина
- Валерий Николаевич Фальков
- Ольга Борисовна Любимова
- Алла Юрьевна Манилова
- Михаил Борисович Пиотровский
- Алексей Леонидович Костылев
- Геннадий Яковлевич Темников.