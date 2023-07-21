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Киркоров, Валерия, Михалков: Канада ввела санкции против российских артистов
21.07.2023 10:25 Евгения Маркова

Киркоров, Валерия, Михалков: Канада ввела санкции против российских артистов



Правительство Канады ввело новые ограничительные меры против представителей сферы культуры и образования России, использующих искусство для пропаганды войны в Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.

Список подсанкционных лиц:

  • Филипп Бедросович Киркоров
  • Иван Иванович Охлобыстин
  • Никита Сергеевич Михалков
  • Зарифа Пашаевна Мгоян
  • Мария Васильевна Федосеева-Шушкина
  • Ярослав Юрьевич Дронов
  • Ольга Борисовна Кормухина
  • Тимур Ильдарович Юнусов
  • Дмитрий Вадимович Харятян
  • Иосиф Игоревич Пригожин
  • Алла Юрьевна Перфилова (Валерия)
  • Александр Феликсович Скляр
  • Юлия Дмитриевна Чичерина
  • Валерий Николаевич Фальков
  • Ольга Борисовна Любимова
  • Алла Юрьевна Манилова
  • Михаил Борисович Пиотровский
  • Алексей Леонидович Костылев
  • Геннадий Яковлевич Темников.
Сообщалось также, что Канада ввела новые санкции против вновь созданных структур на оккупированных Россией территориях Украины. В список попали 17 организаций. 

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