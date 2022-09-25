



Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов

Киргизия и Таджкистан подписали протокол о прекращении конфликтов.



Документ подписали главы спецслужб обеих стран, сообщают РИА-Новости.



"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться", - заявил председатель Государственного комитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.



Ташиев отметил, что жители приграничных районов, которые были эвакуированы в разгар конфликта с Таджикистаном, смогут вернуться домой.