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Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов
25.09.2022 14:24 Ольга Белозерова

Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов

Киргизия и Таджкистан подписали протокол о прекращении конфликтов.

Документ подписали главы спецслужб обеих стран, сообщают РИА-Новости.

"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться", - заявил председатель Государственного комитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

Ташиев отметил, что жители приграничных районов, которые были эвакуированы в разгар конфликта с Таджикистаном, смогут вернуться домой. 

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