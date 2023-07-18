



Кирби: Встреча Байдена и Нетаниягу произойдет, вероятно, до конца года

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, заявил в понедельник, что встреча президента Джо Байдена и премьер-министра Биньямина Нетаниягу состоится “вероятно, до конца этого года”.



“Они договорились, что встретятся, вероятно, до конца этого года, и все детали того, где и когда, все еще прорабатываются”, – сообщил Кирби на брифинге для прессы.



Кирби также подчеркнул, что встреча Нетаниягу и Байдена не говорит о том, что Вашингтон не обеспокоен запланированной израильским правительством судебной реформой.



“Это не означает, что нас меньше беспокоят судебные реформы или экстремистская деятельность и поведения некоторых членов Кабинета министров Израиля”, – отметил он. “Эти опасения по-прежнему актуальны. У президента была возможность повторить их в телефонном разговоре с премьер-министром”.



Во время брифинга Кирби также спросили о комментариях члена палаты представителей Прамилы Джаяпал, которая заявила, что Израиль является “расистским” государством.



“Ну, мы видели, что она извинилась, и мы рады, что она это сделала. Мы думаем, что извиниться за эти комментарии было правильным”, – ответил он.



“Я думаю, вы увидите завтра, когда у президента будет возможность встретиться с президентом Герцогом, наша приверженность Израилю непоколебима, и мы собираемся делать это последовательно при каждом удобном случае”, – заключил Кирби.