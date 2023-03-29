



Кирби об ответе Нетаниягу Байдену: спорить между друзьями — это нормально

Белый дом заявляет, что заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сделанное в ответ на опасения президента США Джо Байдена по поводу предстоящей реформы судебной системы, “многим может понравиться”.



“В нем есть то, что понравиться. Он говорил о поиске компромисса. Он говорил о работе над достижением консенсуса в отношении этих потенциальных судебных реформ“, — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



“Он говорил о том, насколько непоколебимы, как ему известно, отношения между Соединенными Штатами и Израилем. И он говорил о своем большом уважении к президенту Байдену — это уважение, которое разделяет и президент Байден. Эти два джентльмена знают друг друга уже 40 с лишним лет“, — добавляет Кирби.



“Самое замечательное в друзьях — я уверен, что у вас у всех есть друзья. Вы не всегда соглашаетесь со всем, что ваш друг делает или говорит, и самое замечательное в глубокой дружбе то, что вы можете это делать“, — говорит Кирби.



Израиль действительно “суверенное государство, а суверенные государства принимают суверенные решения“, — отвечает Кирби, подчеркивая при этом важность того, чтобы правительство Нетаниягу обеспечило “широчайшую базу общественной поддержки“ своих предложений по реформе.



“Это ключевой момент демократии, а Израиль - это демократия", - говорит Кирби, добавляя, что консенсус имеет решающее значение при проведении реформ в системах, которые действуют по принципу сдержек и противовесов.

