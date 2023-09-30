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Кирби о нормализации с Саудией: всем придется идти на компромиссы
30.09.2023 10:10 Алина Груднева

Кирби о нормализации с Саудией: всем придется идти на компромиссы

Для возможного достижения соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем наработана базовая основа.

По данным газеты Al Arabiya, такое заявление сделал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Все стороны установили базовую структуру того, чем мы можем руководствоваться", - отметил он.

По словам Кирби, американская администрация по-прежнему соблюдает осторожность относительно вынесения информации о потенциальном соглашении в публичную плоскость.

"Каждой стороне придется что-то делать, и всем придется идти на компромисс", - добавил он.

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