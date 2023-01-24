



Кирби: Ближайшие месяцы будут решающими для Украины

Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе, -





Для Украины ближайшие недели и месяцы в войне с россиянами будут решающими, особенно это касается боев на Донбассе. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби в интервью RMF.



Эту тему он затронул в контексте важности передачи украинских военных танков Leopard 2 и длительной дискуссии по этому вопросу между Польшей и Германией.



"Они важные заинтересованные стороны в поддержке оборонных потребностей Украины, они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение - это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", - заявил Кирби.



Напомним, ранее в украинской разведке заявили, что решающим этапом в войне станет эта весна и начало лета, после чего можно будет говорить о сроках окончания войны.