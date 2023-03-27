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Кирби: Байден не думает, что протесты в Израиле перерастут в войну
27.03.2023 19:49 Алина Груднева

Кирби: Байден не думает, что протесты в Израиле перерастут в войну

Президент США Джо Байден не обеспокоен тем, что протесты против правовой реформы в Израиле могут перерасти в гражданскую войну.

Такое заявление сделал официальный представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, масштабные акции протеста в Израиле, которые продолжаются в последние месяцы, продемонстрировали "сильные демократические основы Израиля".

Между тем, в Вашингтоне выражаются обеспокоенность продвижением плана правовой реформы, которое, как отметил Кирби, "бросает вызов самой идее сдержек и противовесов".

"США по-прежнему крайне обеспокоены событиями в Израиле, которые еще раз подчеркивают необходимость компромисса", - добавил он.

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