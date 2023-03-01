



"Кипрская проблема" стала приоритетом для нового президента острова

Никос Христодулидис был приведен к присяге в качестве президента Кипра во вторник, пообещав сделать поиск решения "кипрской проблемы" своим главным приоритетом после победы во втором туре выборов 12 февраля.



49-летний Христодулидес унаследовал "тупик" в переговорах о воссоединении на этнически разделенном острове, трудовые споры из-за высокой инфляции и то, что он назвал проблемой "исключительно сложной" нелегальной миграции.



Христодулидес принял присягу в парламенте. На Кипре существует исполнительная система правления, в которой власть принадлежит президенту и его совету министров.



Поддерживаемый центристскими и правыми партиями, Христодулидес, занимавший пост министра иностранных дел до начала 2022 года, получил 52% голосов, победив своего главного соперника, поддерживаемого левыми партиями Андреаса Мавроянниса.



"Решение кипрской проблемы является моим главным приоритетом", — сказал он.



На прошлой неделе Христодулидес встретился с Эрсином Татаром, лидером киприотов-турок.