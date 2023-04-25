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Кипр не будет защищать нарушителей санкций против РФ
25.04.2023 18:41 Ирина Демьянова

Кипр не будет защищать нарушителей санкций против РФ

Власти Кипра не будут защищать нарушителей санкций, а страна будет делать все возможное, чтобы ее репутация не была запятнана. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодолидис, сообщает Euronews.

В апреле США и Великобритания ввели санкции против нескольких кипрских компаний, а также против граждан и резидентов Кипра, связываемых с российскими миллиардерами Алишером Усмановым и Романом Абрамовичем.

 "Мы должны рассматривать это событие как возможность раз и навсегда покончить с этим конкретным вопросом. Мы не можем продолжать просто говорить", - говорится в заявлении.

 Президент добавил, что государство, правительство и частный сектор очень пострадали от такой ситуации.

"Я считаю, что будут новые ограничения США, Великобритании или ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны покончить", - добавил Христодолидис.

 

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