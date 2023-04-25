



Кипр не будет защищать нарушителей санкций против РФ

Власти Кипра не будут защищать нарушителей санкций, а страна будет делать все возможное, чтобы ее репутация не была запятнана. Об этом заявил президент Кипра Никос Христодолидис, сообщает Euronews.



В апреле США и Великобритания ввели санкции против нескольких кипрских компаний, а также против граждан и резидентов Кипра, связываемых с российскими миллиардерами Алишером Усмановым и Романом Абрамовичем.



"Мы должны рассматривать это событие как возможность раз и навсегда покончить с этим конкретным вопросом. Мы не можем продолжать просто говорить", - говорится в заявлении.



Президент добавил, что государство, правительство и частный сектор очень пострадали от такой ситуации.



"Я считаю, что будут новые ограничения США, Великобритании или ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны покончить", - добавил Христодолидис.



