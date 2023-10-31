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Кипр настаивает на создании морского гумкоридора в Газу
31.10.2023 16:34 Алина Груднева

Кипр настаивает на создании морского гумкоридора в Газу

Правительство Кипра ведет переговоры с официальными лицами на Ближнем Востоке и Евросоюза о создании морского гуманитарного коридора до Газы.

"Мы продолжаем дипломатические контакты со странами региона, Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций, чтобы этот важный гуманитарный коридор стал возможным", - сказал представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис.

Ранее на Кипре объявили, что готовы стать хабом для доставки гумпомощи Газе. Предлагается создать гуманитарный коридор, который мог бы связать порт Лимассол с Газой.

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