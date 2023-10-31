



Кипр настаивает на создании морского гумкоридора в Газу

Правительство Кипра ведет переговоры с официальными лицами на Ближнем Востоке и Евросоюза о создании морского гуманитарного коридора до Газы.



"Мы продолжаем дипломатические контакты со странами региона, Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций, чтобы этот важный гуманитарный коридор стал возможным", - сказал представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис.



Ранее на Кипре объявили, что готовы стать хабом для доставки гумпомощи Газе. Предлагается создать гуманитарный коридор, который мог бы связать порт Лимассол с Газой.