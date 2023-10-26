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Кипр готов стать хабом для доставки гумпомощи Газе
26.10.2023 21:47 Алина Груднева

Кипр готов стать хабом для доставки гумпомощи Газе

Кипр готов стать центром для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Такое заявление сделал президент островного государства Никос Христодулидис, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Он отметил, что предложил коллегам в ЕС создать гуманитарный коридор, который мог бы связать порт Лимассол с Газой.

Христодулидис отметил, что обсуждал эту идею с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сисси. В свою очередь, представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис сказал в комментарии агентству Associated Press, что в ЕС заинтересовались таким предложением.

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