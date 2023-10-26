



Кипр готов стать хабом для доставки гумпомощи Газе

Кипр готов стать центром для доставки гуманитарной помощи в Газу.



Такое заявление сделал президент островного государства Никос Христодулидис, выступая перед журналистами в Брюсселе.



Он отметил, что предложил коллегам в ЕС создать гуманитарный коридор, который мог бы связать порт Лимассол с Газой.



Христодулидис отметил, что обсуждал эту идею с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сисси. В свою очередь, представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис сказал в комментарии агентству Associated Press, что в ЕС заинтересовались таким предложением.