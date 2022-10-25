



"Киндер-сюрприз" - возможный преемник Путина



Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, заявил, что Путин выдвигает в преемники Кириенко, руководившего референдумами по присоединению оккупированных территорий к России.



Путин доверяет Кириенко, который прошел путь от поддержки западного либерализма в 1990-х годах до продвижения путинского авторитаризма. Технократ, который верит, что людей и общество можно запрограммировать, Кириенко был вынужден полагаться на влиятельное покровительство, чтобы сделать свою карьеру. В 1998 году он был самым молодым премьер-министром России в возрасте 35 лет.



В своей книге 2002 года “Олигархи” Дэвид Хоффман описал Кириенко как “прогрессивного, серьезного и независимого человека”, человека, который пообещал “переплыть бушующую реку, чтобы завершить либеральные экономические реформы”. Российские СМИ окрестили его “Киндер-сюрпризом”, потому что он получил должность премьер-министра без всякого основания.



“Именно во время 4-месячного пребывания Кириенко на посту премьера Путин был назначен главой ФСБ”, – сообщает профессор Николай Петров, старший научный сотрудник Chatham House.

Далее профессиональные отношения Кириенко с Путиным сохранились. В 2000 году, когда президенту понадобился надежный представитель в Поволжье, стратегическом регионе, где находится один из главных ядерных центров России, он назначил на эту должность Кириенко.



Пять лет спустя чиновник добился еще одного повышения, став главой "Росатома", отвечающего за все, что связано с атомной энергетикой – от производства атомной энергии до ядерного оружия. Скромный Кириенко возглавлял его 11 лет.



В 2016 году Путин снова повысил Кириенко до должности первого заместителя главы Администрации президента, что стало признанием за помощь в победе на выборах в 2018 году.

После вторжения России в Украину в феврале Кириенко выступал в качестве неофициального посланника Путина в оккупированных регионах. Но у Кириенко нет ни собственной базы власти, ни влияния в мощных российских спецслужбах.



“Сейчас он силен из-за своей близости к президенту, но с ослаблением Путина это может измениться, – говорит профессор Петров. – Он инструмент, верный инструмент своего босса”.