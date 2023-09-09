



Ким Кардашьян просит Байдена остановить “новый геноцид армян”

Актриса, модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и армяно-американский врач Эрик Эсраилян 9 ментября написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Обращение Кардашьян и Эсраиляна опубликовал журнал Rolling Stone.



“Мы – армяне. Мы – потомки тех, кто пережил геноцид. И мы не хотим, чтобы в будущем нам пришлось говорить о признании и увековечении памяти еще одного геноцида нашего народа”, – пишут авторы. “Больше нет времени для размышлений, молитв или беспокойства”.



По их словам, с декабря прошлого года Азербайджан блокирует единственный гуманитарный коридор между коренными армянами-христианами Арцаха, также известного как Нагорный Карабах, и остальным миром. Многие годы они зависели от поставок продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи через Лачинский коридор.



“Нельзя приносить в жертву суверенитет армян в Арцахе ради мира в этом регионе – возможно, кто-то не согласится с этим мнением, но очевидно одно: эта безжалостная блокада уже пересекла все красные линии в области прав человека и гуманитарного права. Недопуск в Арцах правозащитных групп и риторика ненависти, сопровождающая блокаду, – это признаки, по которым можно понять, что начинается новый геноцид”, – считают Кардашьян и Эсраилян.



Авторы обвиняют Азербайджан в том, что он “лицемерно попытался оправдать блокаду экологическими проблемами", но армяне и международные наблюдатели знали, что "целью было сделать республику настолько непригодной для жизни, чтобы люди либо умерли, либо согласились покинуть эту местность”. Кардашьян и Эсраилян утверждают, что “коллективное молчание и бездействие” отдельных лиц, правительств и правительственных организаций, таких как ООН и ЕС, “увековечили этот кризис”.



“Как граждане США мы призываем президента Байдена, госсекретаря Блинкена и их коллег немедленно заявить о своей позиции. Они должны оказать давление на Азербайджан, чтобы тот открыл гуманитарный коридор без предварительных условий”, – обращаются авторы письма к властям. “Люди в Арцахе хотят жить в мире. Сейчас первых лиц государства настало время проявить себя настоящими лидерами. Выбор за ними”.

