



Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь, появившись с ней на испытании баллистической ракеты, сообщает Reuters.



Государственное информационное агентство ЦТАК опубликовало серию фото, на которых Ким Чен Ын с дочкой взявшись за руки, наблюдают запуск крупнейшей баллистической ракеты страны.



Reuters отмечает, что существование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.



Эксперты полагают, что у Ким Чен Ына есть трое детей, две девочки и мальчик. Некоторые наблюдатели полагали, что один ребенок был замечен на кадрах празднования национального праздника в сентябре.



Северная Корея никогда не объявляла, кто станет преемников Ким Чен Ына в случае, если он станет недееспособным, и, поскольку известно мало подробностей о его маленьких детях, аналитики предположили, что его сестра и лоялисты могут сформировать регентство, пока преемник не станет достаточно взрослым, чтобы стать лидером.



Появление дочери лидера КНДР во время ракетных испытаний может свидетельствовать о наследственной преемственности в четвертом поколении. Кроме того, это сигнал северокорейской элите о необходимости подготовиться к такому развитию событий.