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Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта "Миротворец"
15.09.2023 10:07 Алина Груднева

Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта "Миротворец"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

"Пособник российских военных преступников. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Обеспечение российской военной агрессии против Украины и ее граждан", - сказано в карточке.

Уточняется, что лидер КНДР находится под персональными санкциями цивилизованных стран мира за нарушение прав человека, а именно, за жестокие действия в отношении миллионов граждан, внесудебные убийства, принуждение к труду и пытки. Более того, против него введены санкции за ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления и прочее.



На сайте "Миротворец" северокорейский диктатор появился на фоне его визита в Россию, где он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным и дальше бороться с Западом. Предполагается, что оба лидера договариваются об оборонном пакте.
 

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