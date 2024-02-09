



Ким Чен Ын: уничтожение Южной Кореи - мое "законное право"

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о том, что обладает "законным правом" на уничтожение Южной Кореи.



По данным Bloomberg, с такой угрозой он выступил в адрес южного соседа, посетив минобороны Северной Кореи по случаю годовщины основания армии.



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"Марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и намерены поглотить своего соседа. Поэтому было правильно называть Южную Корею главным врагом, и, исходя из законности права, ее можно атаковать и уничтожить в любой момент", - сказал он.



Как сообщалось ранее, северокорейский парламент отменил законы об экономическом сотрудничестве с южным соседом, а также проголосовал за отмену законов, регулирующих экономические связи с Сеулом.