



Ким Чен Ын сводил дочь на артиллерийские учения

Глава КНДР Ким Чен Ын побывал вместе с дочерью Ким Чжу Э в артиллерийской части Хвасон Западного фронта Корейской народной армии. Там они понаблюдали за проведением полевых учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).



"Ким Чен Ын ознакомился с положением боевой и политической подготовки военных, порядком действий подразделения при выполнении важных оперативных задач и его способностью управлять системами вооружения", - говорится в сообщении.



Кроме того, лидеру КНДР показали степень боевой готовности 8-й огневой штурмовой роты — подразделения, которое ответственно за нанесение ударов по оперативным аэродромам противника со стороны Западного фронта. На учениях присутствовало и руководство Центрального комитета Трудовой партии КНДР, а также командиры крупного сводного подразделения КНА.



Дочь лидера страны Ким Чжу Э, как и отец, была одета в длинное чёрное пальто. Во время учений она сидела позади него. Это ее восьмое появление на публике.

