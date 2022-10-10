



Ким Чен Ын руководил тактическими ядерными учениями КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курировал и руководил учениями тактического ядерного подразделения страны с 25 сентября по 9 октября.



Об этом сообщило северокорейское информационное агентство KCNA.



Как сообщается, Ким Чен Ын пообещал усилить военные операции страны в будущем, добавив, что нет необходимости вести диалог с ее противниками.



Ранее пресса сообщала о том, что лидер КНДР почти месяц не появлялся на публике, что породило опасения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.