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Ким Чен Ын руководил тактическими ядерными учениями КНДР
10.10.2022 07:22 Ольга Белозерова

Ким Чен Ын руководил тактическими ядерными учениями КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курировал и руководил учениями тактического ядерного подразделения страны с 25 сентября по 9 октября. 

Об этом сообщило северокорейское информационное агентство KCNA.

Как сообщается, Ким Чен Ын пообещал усилить военные операции страны в будущем, добавив, что нет необходимости вести диалог с ее противниками.

Ранее пресса сообщала о том, что лидер КНДР почти месяц не появлялся на публике, что породило опасения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. 

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