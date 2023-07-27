



Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу запрещенные ракеты

Российский министр обороны Сергей Шойгу и китайская делегация, включая члена Политбюро, прибыли в Северную Корею на празднование 70-летия окончания Корейской войны, которое в Северной Корее отмечается как “День Победы”. Шойгу сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на оборонную выставку, на которой были представлены запрещенные баллистические ракеты Северной Кореи.



На фотографиях государственных СМИ Ким и его гости запечатлены на фоне некоторых баллистических ракет в транспортных пусковых установках и новых беспилотников. Ракеты запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми при поддержке России и Китая, но на этой неделе они стали ярким фоном для демонстрации солидарности трех стран, объединенных соперничеством с США.



Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо президента России Владимира Путина. Ким заявил, что этот визит углубил “стратегические и традиционные” отношения между Северной Кореей и Россией. Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что Северная Корея полностью поддерживает российскую “борьбу за справедливость” и защиту своего суверенитета.



По мнению аналитиков, визит Шойгу предполагает согласие России с ядерной программой Северной Кореи.



“Раньше Северная Корея избегала демонстрировать свой ядерный потенциал гостям из России и Китая”, – говорит Анкит Панда из Фонда Карнеги. “Персональная поездка Шойгу – и готовность Шойгу сфотографироваться с Кимом в ходе этой поездки – свидетельство того, что Москва удовлетворена продолжающейся ядерной модернизацией Северной Кореи”.



Ким также встретился с членом Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном для переговоров и получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина. Визит делегации Ли продемонстрировал, что Си “придает большое значение дружбе между КНДР и Китаем”.



По словам аналитиков, российский визит повышает вероятность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом из-за вторжения в Украину. Представитель Белого Дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что попытки России расширить контакты с Северной Кореей происходят в то время, когда Кремль изо всех сил пытается закупить оружие.



“Ни для кого не секрет – Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в войне против Украины”, – сказал он.



Белый Дом заявил, что Северная Корея поддержала Кремль в войне с Украиной и поставила оружие в поддержку войны России. Северная Корея и Россия отрицают, что заключали оружейные сделки.

