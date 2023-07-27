Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу запрещенные ракеты
Российский министр обороны Сергей Шойгу и китайская делегация, включая члена Политбюро, прибыли в Северную Корею на празднование 70-летия окончания Корейской войны, которое в Северной Корее отмечается как “День Победы”. Шойгу сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на оборонную выставку, на которой были представлены запрещенные баллистические ракеты Северной Кореи.
На фотографиях государственных СМИ Ким и его гости запечатлены на фоне некоторых баллистических ракет в транспортных пусковых установках и новых беспилотников. Ракеты запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми при поддержке России и Китая, но на этой неделе они стали ярким фоном для демонстрации солидарности трех стран, объединенных соперничеством с США.
Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо президента России Владимира Путина. Ким заявил, что этот визит углубил “стратегические и традиционные” отношения между Северной Кореей и Россией. Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что Северная Корея полностью поддерживает российскую “борьбу за справедливость” и защиту своего суверенитета.
По мнению аналитиков, визит Шойгу предполагает согласие России с ядерной программой Северной Кореи.
“Раньше Северная Корея избегала демонстрировать свой ядерный потенциал гостям из России и Китая”, – говорит Анкит Панда из Фонда Карнеги. “Персональная поездка Шойгу – и готовность Шойгу сфотографироваться с Кимом в ходе этой поездки – свидетельство того, что Москва удовлетворена продолжающейся ядерной модернизацией Северной Кореи”.
Ким также встретился с членом Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном для переговоров и получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина. Визит делегации Ли продемонстрировал, что Си “придает большое значение дружбе между КНДР и Китаем”.
По словам аналитиков, российский визит повышает вероятность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом из-за вторжения в Украину. Представитель Белого Дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что попытки России расширить контакты с Северной Кореей происходят в то время, когда Кремль изо всех сил пытается закупить оружие.
“Ни для кого не секрет – Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в войне против Украины”, – сказал он.
Белый Дом заявил, что Северная Корея поддержала Кремль в войне с Украиной и поставила оружие в поддержку войны России. Северная Корея и Россия отрицают, что заключали оружейные сделки.
Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР, которые по внешнему виду напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, пишет Ренхап (фото - ЦТАК)https://t.co/8vYexr7qIw pic.twitter.com/bgZYkz76JW— Политика для всех (@novost1rv) July 27, 2023