



Ким Чен Ын призвал расширить ядерный арсенал

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал увеличить производство ядерных материалов оружейного качества для увеличения ядерного арсенала страны, заявив, что она должна быть полностью готова к применению оружия в любое время. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ ЦТАК .



Ким Чен Ын сделал это заявление во время инспекции ядерной программы страны, в ходе которой были испытаны триггерные технологии, говорится в сообщении.



Военные смоделировали ядерный взрыв двух тактических баллистических ракет класса “земля-земля” во время огневых учений в понедельник, говорится в отдельном сообщении ЦТАК .



В последние недели Северная Корея усилила свою риторику на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи, которые разозлили Север.



На прошлой неделе он испытал новый ядерный подводный ударный беспилотник , а также запустил крылатые ракеты во время испытаний оружия и стрельбы.



Тогда же Ким призвал свою страну быть готовым к нанесению ядерных ударов в любое время для сдерживания войны, обвинив США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с участием американских ядерных средств.



Северокорейский лидер недавно отдал приказ о разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и массовом производстве тактического ядерного оружия для противодействия угрозам со стороны США и Южной Кореи.



В ноябре прошлого года он также заявил , что конечной целью его страны является обладание самой мощной ядерной силой в мире.



