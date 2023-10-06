



Ким Чен Ын начал помогать Путину

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер считает, что путин вряд ли предвидел, что начиная войну против Украины, ему, спустя полтора года, придется “попрошайничать по миру среди мировых изгоев таких, как Ким Чен Ын”.



Однако в результате визита Ким Чен Ына в россию, Северная Корея начала передачу артиллерийских снарядов российским захватчикам, рассказал американский чиновник CBS News.



Является ли это сотрудничество долгосрочным или это разовая поставка пока неясно, как впрочем и то, что должна получить КНДР взамен.



Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи сообщил CBS News о том , что Ким Чен Ын хочет получить от России технологии для создания ядерных подводных лодок, а также надеется усовершенствовать ракеты и даже спутники. Союз россии и Северной Кореи может создать проблемы не только японцам и Южной Корее, а и всему миру.



