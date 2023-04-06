



Киевские власти могут "выселить" посольство России

Киевский городской совет по инициативе "Слуги народа" может забрать земельный участок у посольства России, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" в Киевском городском совете Лилия Пашинная.



"Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства РФ", - сказала она.



Пашинная напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипломатических отношений с РФ, а также полномасштабным вторжением России в Украину.



"Это важное и крайне актуальное сегодня решение. Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в Киеве", - подчеркнула председатель партии СН Елена Шуляк.