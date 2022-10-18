



Кфар-Хабад: Нетаниягу отказался выйти на сцену с Бен-Гвиром

Лидер оппозиции и председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу прибыл вчера вечером на празднования в город Кфар-Хабад и отказался выходить на сцену, пока с нее не сойдет депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



На видеозаписях инцидента видно, как организаторы требуют от Бен-Гвира уйти со сцены, чтобы позволить Нетаниягу и другим членам "Ликуда" обратиться к толпе.



Один из соратников Нетаниягу подошел к Бен-Гвиру после инцидента и объяснил ему, что его фотография с Нетаниягу может навредить возможности формирования широкого правительства с министром обороны Бени Ганцем после выборов.



Сообщается, что после инцидента Бен-Гвир решил игнорировать людей Нетаниягу и не отвечал на их звонки. Итамар Бен-Гвир заявил: "Несмотря на советников Биби, будет правое правительство, а не широкое правительство с Ганцем".

