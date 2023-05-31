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Кети Шитрит: представим документ с достигнутыми с оппозицией договоренностями
31.05.2023 14:53 Алина Груднева

Кети Шитрит: представим документ с достигнутыми с оппозицией договоренностями

Член переговорной группы от "Ликуд" Кети Шитрит пообещала, что в ближайшее время будут обнародованы документы с договоренностями по правовой реформе, достигнутыми с оппозицией в резиденции президента.

Такой комментарий она предоставила радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"Встречи, которые состоялись вчера, касались существенных вопросов - основных принципов, на которых мы будем строить реформу", - подчеркнула она.

По словам Шитрит, правовая реформа будет проведена в любом случае, хоть и не в ее изначальном формате.

"Вчера была представлена определенная формула, документ о взаимопонимании, по которому существует широкое согласие", - подчеркнула она.
 

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