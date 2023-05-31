



Кети Шитрит: представим документ с достигнутыми с оппозицией договоренностями

Член переговорной группы от "Ликуд" Кети Шитрит пообещала, что в ближайшее время будут обнародованы документы с договоренностями по правовой реформе, достигнутыми с оппозицией в резиденции президента.



Такой комментарий она предоставила радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



"Встречи, которые состоялись вчера, касались существенных вопросов - основных принципов, на которых мы будем строить реформу", - подчеркнула она.



По словам Шитрит, правовая реформа будет проведена в любом случае, хоть и не в ее изначальном формате.



"Вчера была представлена определенная формула, документ о взаимопонимании, по которому существует широкое согласие", - подчеркнула она.

