



Кедми нашел уникальные цели для ВКС в Украине

Бывший директор службы Натив Яков Кедми заявил, что ВКС России могли бы поразить несколько объектов на Украине, чтобы прервать поставки западного оружия, боеприпасов и топлива для СВУ.



Как отметил Кедми в эфире Youtube-канала «Alexander Waldman Нейтральная полоса», в основном западные поставки перевозятся поездами, замаскированными под пассажирские. Чтобы не бить непосредственно по поездам, нужно уничтожить узловые станции.



"Уничтожьте узловые станции и подстанции, питающие их электроэнергией. Таких всего несколько – в Днепропетровске, например", - сказал Кедми, добавив, что это приведет к парализации всего движения составов и соответственно остановит доставку западного вооружения на фронт.