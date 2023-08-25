



Каждый пятый израильтянин чувствовал себя подвергнутым дискриминации, - опрос

Согласно последнему социальному опросу Центрального статистического бюро, приблизительно каждый пятый (21%) израильтянин чувствовал себя жертвой дискриминации в прошлом году. Согласно результатам, также 31% мусульман и 51% друзов чувствуют себя дискриминированными.



Опрос проводится каждый год, начиная с 2002 года, и предоставляет информацию о населении Израиля по следующим темам: жилье, автомобили, здоровье, образование, использование Интернета, занятость, отдых, контакты с семьей и друзьями, волонтерская деятельность, экономическое положение, удовлетворенность и доверие.



В 2022 году опрос затронул следующие дополнительные темы: профессиональные, социальные и экономические последствия кризиса, вызванного коронавирусом, влияние религии , оценка демократии в Израиле и восприятие средств массовой информации.



В период с января 2022 года по январь 2023 года на вопросы ответили около 6501 израильтянина старше 20 лет.



Чувство дискриминации среди мусульман было больше всего сосредоточено на национальности, а не на религии: 28% мусульман чувствовали дискриминацию по признаку своей национальности, и только 21% чувствовали дискриминацию по признаку религии.



Около 42% друзов чувствовали себя дискриминированными по национальному признаку и 33% по религиозным убеждениям.



Самая большая разница во мнениях заключается в том, должны ли арабы получать позитивные действия: 38% арабов поддержали получение, в то время как только 2,5% евреев за такой шаг. Сообщество харедим также поддержало позитивные действия для себя с той же скоростью, что и арабы, с поддержкой 39%.



Чтобы сократить разрыв в обществе, самым крупным предложением (42%) было увеличение инвестиций в образование, при этом 24% поддерживали увеличение пособий более слабым секторам общества, а последние 24% поощряли увеличение занятости и создание рабочих мест.



46% опрошенных евреев поддерживают увеличение инвестиций в образование. Это резко контрастирует с арабами, где только треть (16%) выступает за.



С другой стороны, 42% арабов считают позитивные действия и увеличение пособий более предпочтительными, чем инвестиции в образование, а 39% считают решением создание рабочих мест.



Харедим в целом согласны с арабами по этому вопросу: 42% поддерживают увеличение пособий.

