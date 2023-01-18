



Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иммигрантов

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов, пишет vlast.kz. При этом отменили возможность делать так называемый "визаран" – кратковременный выезд из страны, чтобы продлить действие безвизового режима.



С 27 января граждане стран ЕАЭС, включая Россию и Беларусь, смогут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Ранее в законодательстве страны такого указания о полугодовом периоде не было. Этим пользовались иммигранты: раз в три месяца они выезжали из страны на короткое время и таким образом обнуляли срок своего пребывания.



"Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 Закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно – 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Необходимо отметить, что в международной практике действуют аналогичные требования", – пояснила пресс-служба МВД Казахстана.



Изменения не коснутся иммигрантов, которые после прибытия в страну оформят в установленные сроки визу или разрешение на временное пребывание.



Пресс-служба подчеркнула, что правовой акт не имеет обратной силы, то есть иммигранты, которые уже находятся в Казахстане и хотят "обновить" срок пребывания в стране путём пересечения границы, ещё могут это сделать до 27 января. Именно в этот день новая редакция постановления официально начнёт действовать.



Очень часто этим способом пользовались россияне, скрывающиеся от мобилизации в РФ. В 2022 году Казахстан стал одним из главных направлений для них. В сентябре 2022-го в Казахстан выехало 400 тысяч россиян. В декабре на территории страны оставалось 146 тысяч граждан РФ, причем 36 тысяч из них получили разрешения на временное проживание в стране.