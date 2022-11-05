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Казахстан: Токаев утвердил сокращение полномочий президента
05.11.2022 12:43 Ольга Белозерова

Казахстан: Токаев утвердил сокращение полномочий президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки о сокращении полномочий главы государства.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу лидера Казахстана.

"Глава государства подписал конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сам президент Казахстана заявил, что реформа стала началом новой эпохи в истории страны. 

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