



Казахстан предложил ушедшим из России компаниям зайти на его рынок

Казахстан приглашает все ушедшие из России иностранные компании открыть офисы на его территории, заявил в интервью японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, подчеркнув, что Казахстан намерен наращивать торговое сотрудничество с Японией.



"Из-за санкций многие иностранные компании прекратили деятельность в России, закрыли свои офисы. Мы предлагаем этим компаниям переехать в Казахстан и открыть офисы, доступ к рынку открыт", — сказал он.



Тлеуберди отметил, что страны Средней Азии, включая Казахстан, позитивно настроены на "построение взаимовыгодных практических отношений с Японией и другими партнерами". Выгодное географическое расположение Казахстана, курс на развитие транзитного товаропотока и привлечение иностранных инвестиций может сделать Казахстан "центральной территорией, связывающей Европу и Азию", уверен Тлеуберди.



Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого он принял участие во встрече глав МИД Японии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.