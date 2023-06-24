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Казахстан отказался помогать Путину подавлять мятеж Пригожина
24.06.2023 13:26 Наталья Богинская

Казахстан отказался помогать Путину подавлять мятеж Пригожина

О звонке Путина Токаеву сообщила пресс-служба президента Казахстана. Российские войска пришли на помощь Токаеву во время бунта в соседней стране в январе 2022 года по линии ОДКБ. 

“Это внутреннее дело России”, – заявил казахстанский президент Токаев.

Но тот аналогичной любезностью решил не отвечать. А войск для подавления мятежа у Путина, прямо скажем, немного – все более-менее способные воевать части сейчас пытаются сдерживать украинское контрнаступление.

Путин позвонил главе и ещё одной страны ОДКБ – белорусскому президенту Лукашенко, который тоже полтора года отказывается отдать свои войска в распоряжение России. О результатах этого звонка пока неизвестно.

 

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