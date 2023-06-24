



Казахстан отказался помогать Путину подавлять мятеж Пригожина

О звонке Путина Токаеву сообщила пресс-служба президента Казахстана. Российские войска пришли на помощь Токаеву во время бунта в соседней стране в январе 2022 года по линии ОДКБ.



“Это внутреннее дело России”, – заявил казахстанский президент Токаев.



Но тот аналогичной любезностью решил не отвечать. А войск для подавления мятежа у Путина, прямо скажем, немного – все более-менее способные воевать части сейчас пытаются сдерживать украинское контрнаступление.



Путин позвонил главе и ещё одной страны ОДКБ – белорусскому президенту Лукашенко, который тоже полтора года отказывается отдать свои войска в распоряжение России. О результатах этого звонка пока неизвестно.



