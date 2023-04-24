



Казахстан не будет проводить военный парад 9 Мая

Проведение военного парада в Казахстане 9 Мая не планируется. Об этом 24 апреля сообщило министерство обороны республики.



“Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана”, — сообщило ведомство российским СМИ.



Министерство обороны взамен планирует провести другие военно-патриотические мероприятия с чествованием военнослужащих.



В 2022 году военный парад в Казахстане также не проводился в связи с экономией средств, а в 2020–2021 годах — из-за ситуации с коронавирусом.

